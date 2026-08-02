Main Tebak Jawaban, Gisel dan Gempi Ungkap Kebiasaan Main Gadget saat di Rumah

Main Tebak Jawaban, Gisel dan Gempi Ungkap Kebiasaan Main Gadget saat di Rumah (Foto: Okezone)

JAKARTA – Momen kebersamaan Gisella Anastasia dan putrinya, Gempita Nora Marten (Gempi), mencuri perhatian dalam talkshow Kreasi Anak untuk Negeri di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026). Lewat permainan tebak jawaban, ibu dan anak itu kompak mengungkap kebiasaan mereka saat menggunakan gadget di rumah.

Dalam permainan tersebut, Gisel dan Gempi diminta menjawab sejumlah pertanyaan seputar penggunaan gadget dan aktivitas digital sehari-hari. Menariknya, beberapa jawaban yang mereka tuliskan ternyata sama.

Saat ditanya siapa yang paling lama menatap layar gadget, keduanya kompak menuliskan nama Gempi. Kekompakan serupa juga terlihat ketika mereka menjawab pertanyaan mengenai siapa yang paling sering mengingatkan untuk berhenti bermain gadget.

"Mama dong," jawab Gempi.

Gisel kemudian mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan gadget tidak hanya dilakukan olehnya, tetapi juga melibatkan anggota keluarga lainnya.

"It takes a village to raise a kid, ya. Benar-benar satu kampung untuk ngingetin anak ini," ujar Gisel sambil bercanda.

Abadikan Momen Sederhana

Dalam permainan itu, Gisel juga mengakui dirinya paling sering mengajak Gempi berfoto atau membuat video bersama. Menurutnya, kebiasaan tersebut dilakukan untuk mengabadikan momen-momen sederhana yang berharga.