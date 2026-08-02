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Kiat Gisella Anastasia agar Gempi Mau Jujur dan Tak Takut Bercerita saat Buat Salah

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |21:21 WIB
Kiat Gisella Anastasia agar Gempi Mau Jujur dan Tak Takut Bercerita saat Buat Salah
Kiat Gisella Anastasia agar Gempi Mau Jujur dan Tak Takut Bercerita saat Buat Salah (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Membangun komunikasi yang terbuka dengan anak bukan perkara mudah, terutama saat mereka melakukan kesalahan. Penyanyi dan aktris Gisella Anastasia membagikan caranya menjaga hubungan penuh kepercayaan dengan putrinya, Gempita Nora Marten (Gempi), agar berani berkata jujur tanpa dihantui rasa takut.

Hal tersebut disampaikan Gisel dalam sesi talkshow Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone Group di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026).

Dalam sesi tersebut, host menanyakan bagaimana cara Gisel mengajarkan kepada Gempi bahwa suatu tindakan itu salah tanpa membuat sang putri takut untuk bersikap jujur kepada orang tuanya.

Menanggapi pertanyaan itu, Gisel justru lebih dulu bertanya langsung kepada Gempi. Dengan spontan, Gempi mengaku dirinya terkadang masih merasa takut untuk berkata jujur kepada sang ibu.

"Gimana Gem? Kamu takut enggak jujur sama aku?" tanya Gisel.

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