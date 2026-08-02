Fun Sport Ramaikan Kreasi Anak untuk Negeri, Orang Tua dan Anak Kompak Joget Bareng

Fun Sport Ramaikan Kreasi Anak untuk Negeri, Orang Tua dan Anak Kompak Joget Bareng (Foto: Okezone)

JAKARTA – Suasana penuh keceriaan mewarnai gelaran Kreasi Anak untuk Negeri di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026). Tak hanya anak-anak, para orang tua juga larut dalam keseruan sesi fun sport dengan berjoget dan berolahraga bersama mengikuti irama lagu-lagu K-Pop yang enerjik.

Diiringi musik dari LE SSERAFIM, BABYMONSTER, hingga Lisa, para peserta tampak antusias mengikuti gerakan senam yang dipandu dua instruktur olahraga.

Anak-anak dan orang tua terlihat kompak bergerak mengikuti setiap arahan instruktur. Meski kegiatan berlangsung pada sore hari, semangat peserta tidak surut. Mereka tetap energik mengikuti rangkaian gerakan dari awal hingga akhir tanpa terlihat canggung. Suasana Tribeca Park pun dipenuhi gelak tawa dan kebersamaan antara orang tua dan anak.

Pemimpin Redaksi Okezone, Masirom, mengatakan Kreasi Anak untuk Negeri tidak hanya menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas melalui lomba mewarnai, tetapi juga menghadirkan beragam aktivitas yang mendukung tumbuh kembang mereka.

"Hari ini Okezone menyelenggarakan Kreasi Anak untuk Negeri. Ini event yang kita gelar dalam rangka memperingati Hari Anak di 23 Juli sebenarnya. Baru kita laksanakan hari ini di 2 Agustus," kata Masirom di sela acara.

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