Bukan Cuma Susu, 5 Minuman Ini Bisa Bantu Tidur Lebih Lelap!

SUSU hangat dikenal sebagai minuman yang dapat membantu tidur lebih cepat dan nyenyak. Namun, ternyata ada sejumlah minuman lain yang juga dipercaya memiliki efek menenangkan dan dapat membantu tubuh lebih rileks menjelang waktu istirahat.

Beberapa di antaranya berasal dari bahan herbal yang telah lama digunakan untuk mengatasi gangguan tidur ringan hingga membantu meredakan stres. Meski bukan obat insomnia, minuman-minuman ini dapat menjadi bagian dari rutinitas malam yang mendukung kualitas tidur lebih baik.

Dilansir dari Health Line, berikut 5 minuman yang bisa bantu tidur lebih lelap:

1. Teh Chamomile

Teh chamomile menjadi salah satu minuman herbal yang paling populer untuk membantu tidur. Bunga chamomile mengandung antioksidan yang disebut apigenin, senyawa yang dipercaya dapat memberikan efek menenangkan pada sistem saraf.

Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi teh chamomile dapat membantu mengurangi frekuensi terbangun di malam hari dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, aroma lembutnya juga dapat membantu tubuh lebih rileks setelah menjalani aktivitas seharian.

2. Teh Ashwagandha

Ashwagandha merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Ayurveda. Herbal ini dikenal sebagai adaptogen, yaitu zat yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres.

Karena stres sering menjadi penyebab sulit tidur, konsumsi teh ashwagandha berpotensi membantu menenangkan pikiran. Minuman ini juga bisa meningkatkan kualitas istirahat malam.