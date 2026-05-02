WOMEN FOOD

Tren Oatmilk Pengganti Susu, Menkes Budi Gunadi Ingatkan Tidak Terbuai Embel-Embel Vegan atau Plant Based

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |12:29 WIB
Oatmilk kini kerap dipilih untuk jadi pengganti susu. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, baru-baru ini menyoroti tren konsumsi oatmilk di masyarakat. Oatmilk kerap dianggap sebagai pilihan yang lebih sehat dibandingkan konsumsi susu sapi.

Dalam unggahan video di akun Instagramnya @bgsadikin, Budi mengungkap bahwa oatmilk memiliki bahan dasar pati gandum, yang secara alami memiliki kandungan gula yang lebih tinggi daripada susu sapi murni.

Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

“Oatmilk itu dibuat dari sari pati gandum yang kadar gulanya jauh lebih tinggi dari susu sapi murni,” ungkap Budi, dikutip Sabtu (2/5/2026).

1. Tak Terbuai Vegan atau Plant-Based

Maka dari itu, Menkes Budi mengimbau agar masyarakat tidak terbuai oleh label "vegan" atau "plant-based". Sebab, akhirnya mereka bisa tidak menyadari apa kandungan yang ada di dalamnya.

“Makanya jangan suka ketipu sama embel-embel vegan atau plant based,” tamba dia.

Terlebih, oatmilk sendiri saat ini menjadi opsi campuran minuman lainnya karena dinilai lebih sehat. Sementara, terkadang berbagai minuman kekinian saat ini juga ditambah dengan sirup yang mengandung gula. Alhasil, kadar gula dalam minuman tersebut semakin banyak.

“Apalagi kalau kita minum kopi, barista itu suka nambahin segala macam sirup yang di-pump pump begitu kan? Enak sih, tapi bukannya makin sehat, malah makin numpuk gula dan kalorinya di badan kita,” kata Budi.

 

