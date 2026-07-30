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Rahasia Promil Sukses: Suami Pantang Konsumsi Makanan Ini

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |17:01 WIB
Rahasia Promil Sukses: Suami Pantang Konsumsi Makanan Ini
Ilustrasi pasangan promil. (Foto: dok Magnific/tirachardz)
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JAKARTA - Masa program kehamilan adalah waktu dan momen paling krusial dalam sebuah hubungan, di mana pasangan berharap punya keturunan dalam waktu dekat. Banyak saran dan metode dari dokter yang harus dilakukan oleh pasangan baik wanita maupun pria saat program hamil.

Salah satunya adalah menghindari beberapa makanan yang bisa mengganggu atau mempengaruhi kualitas sperma, sehingga nantinya berpengaruh juga terhadap keberhasilan program kehamilan.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Jefry Tribowo dalam unggahan video di akun Instagramnya memberikan saran agar para pria tidak mengonsumsi pare dan daun pepaya. Menurutnya, pare dan daun pepaya memiliki kandungan yang bisa menekan sperma.

"Kalau untuk pria ada beberapa makanan ya yang harus dibatasi kalau sedang lagi program hamil, dan apalagi memang sperma nya ada masalah,” kata dr. Jefry, dikutip Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, bukan soal rasa pahit yang ditimbulkan dari kedua makanan tersebut namun dari kandungannya yang berpengaruh terhadap sperma. "Bukan masalah pahitnya sih. Spesifik dua itu aja: pare dan daun pepaya, sama ekstrak biji pepaya. Karena di dalam kandungannya ada yang bisa menekan sperma,” ucapnya.

Hak tersebut juga yang membuat dua makanan di atas menjadi bahan penelitian sebagai alat kontrasepsi. “Makanya dia digunakan penelitian untuk kontrasepsi pria, entah di tikus segala macam,” cetus dr. Jefry.

Maka dari itu, ia menyarankan agar pria membatasi konsumsi pare dan daun pepaya saat program kehamilan. Agar program tersebut bisa lebih maksimal, sperma tidak tertekan dan bisa membuka peluang kehamilan lebih besar. 

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