Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Sering Dilewatkan Pasutri, Benarkah Tes HSG Jadi Penentu Keberhasilan Promil?

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |22:00 WIB
Sering Dilewatkan Pasutri, Benarkah Tes HSG Jadi Penentu Keberhasilan Promil?
Ilustrasi pemeriksaan HSG. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA — Banyak pasangan suami istri yang mendambakan momongan rela merogoh kocek dalam-dalam demi menjalani berbagai pengobatan hingga membeli aneka suplemen kesuburan. Namun, ada satu hal mendasar yang terkadang dilewatkan, yakni pemeriksaan Histerosalpingografi (HSG).

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fajar Alam dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa pemeriksaan HSG memegang peranan yang sangat krusial dalam program kehamilan. HSG merupakan metode rontgen khusus yang digunakan secara spesifik untuk mendeteksi ada atau tidaknya sumbatan pada saluran telur (tuba falopi).

"Percuma kalau ini tidak dilakukan, sudah melakukan pengobatan banyak-banyak, terus sudah beli obat suplemen macam-macam, tapi enggak tahu saluran telur saya itu tersumbat atau enggak. Ini penting sekali,” kata dr. Fajar, dikutip Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi langkah penyaringan (screening) yang sangat efektif untuk mengetahui kondisi saluran reproduksi wanita sejak dini. Tanpa mengetahui kepastian kondisi saluran telur, pengobatan kesuburan yang dijalani berisiko tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rasa tidak nyaman yang muncul saat HSG sebenarnya hanya berlangsung sangat singkat dan lebih dipicu oleh efek terkejut, bukan rasa sakit yang tak tertahankan. Proses ini terjadi ketika cairan kontras dimasukkan ke dalam rahim sebelum foto rontgen diambil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/629/3227380//hamil-qz1y_large.jpg
Hamil di Usia Remaja Punya Risiko Kematian Lebih Tinggi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/629/3225262//hamil-4rWK_large.jpg
Bahaya Hamil Jarak Terlalu Dekat, Ini Risiko yang Harus Ditanggung Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/482/3222389//hubungan_intim-Drgf_large.jpg
Jangan Lakukan Ini saat Hubungan Intim jika Ingin Cepat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/612/3221878//zara-wOa6_large.jpg
Ungkapan Ibu Zara Adhisty Sebelum Pernikahan Diumumkan, Singgung soal Memaafkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/629/3220434//artis-IlEo_large.jpg
Deretan Artis yang Melakukan Prosedur Egg Freezing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/629/3220424//egg_freezing-TC59_large.jpg
Mengenal Prosedur Egg Freezing yang Dilakukan Para Artis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement