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Camilan Sehat ala Menkes Budi, Tetap Enak Tanpa Diet Ekstrem

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |16:02 WIB
Camilan Sehat ala Menkes Budi, Tetap Enak Tanpa Diet Ekstrem
Ilustrasi camilan sehat. (Foto: dok Magnific/topntp26)
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JAKARTA – Menerapkan gaya hidup sehat bisa diawali dari konsumsi makanan. Namun terkadang, kita sering bingung bagaimana cara memilah dan memilih makanan yang sehat, hingga akhirnya merasa semua makanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dikonsumsi. Akhirnya makanan berlemak, bersantan dan tinggi kolesterol kembali menjadi kudapan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, salah satu hambatan terbesar masyarakat untuk hidup sehat adalah ketakutan tidak bisa lagi mengonsumsi makanan yang lezat. Padahal, kunci utamanya bukan memangkas porsi makan secara ekstrem, melainkan cermat dalam memilih alternatif makanan yang lebih bernutrisi.

"Seringkali kita merasa kesulitan saat ingin memulai hidup sehat karena takut tidak bisa makan enak lagi. Padahal, kuncinya ada pada pilihan makanan kita. Hari ini saya mau merekomendasikan beberapa alternatif, ini makanan yang sama enaknya, tapi terbukti jauh lebih sehat untuk tubuh kalian," kata Budi, dikutip Minggu (18/7/2026).

Maka dari itu, ia membagikan tips beberapa makanan pengganti yang lebih sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Budi menyarankan masyarakat yang menyukai tekstur renyah untuk mengganti kerupuk dengan timun, serta memilih edamame ketimbang kacang kemasan yang tinggi natrium.

“Ini ada yang sama enaknya, tapi jauh lebih sehat. Kalau kamu pengen crunchy, jangan pilih kerupuk, tapi pilihlah timun. Kalau kamu pengen ngemil, jangan pilih kacang kemasan, pilihlah edamame,” ucapnya.

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