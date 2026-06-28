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Satu Juta Lebih Peserta Muda JKN Didiagnosis Hipertensi, BPJS Kesehatan Ajak Fun Run Health

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |14:06 WIB
Satu Juta Lebih Peserta Muda JKN Didiagnosis Hipertensi, BPJS Kesehatan Ajak Fun Run Health
BPJS Kesehatan gelar Fun Run Health, ajak anak muda terapkan gaya hidup sehat. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - BPJS Kesehatan menggelar Fun Run Health di Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (28/6/2026). Acara tersebut digelar sebagai bentuk kampanye gaya hidup sehat khususnya kepada generasi muda. 

Direktur BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengatakan, agenda ini juga dilakukan sebagai langkah kampanye promotif dan preventif kepada masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, salah satunya dengan olahraga sederhana berupa lari. 

Mengingat, berdasarkan data BPJS Kesehatan dari 285 juta peserta JKN atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, ada sekitar 400 ribu peserta di bawah usia 45 tahun yang didiagnosis diabetes melitus dan satu juta lebih peserta JKN terdiagnosis hipertensi.

“Kegiatan ini utamanya adalah promotif preventif untuk mencegah hipertensi dan diabetes pada usia muda, membantu program pemerintah, membantu program Kemenkes untuk promotif preventif karena biaya kesehatan akan rendah kalau kita mencegah penyakit,” kata Prihati saat diwawancarai di Kawasan GBK. 

Tidak hanya itu, acara tersebut juga digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) BPJS Kesehatan ke-58. Sebanyak 2000 orang antusias mengikuti acara lari jarak pendek ini.

Ada 1000 peserta di antaranya memakai nomor dada dan 1000 lainnya tidak. Selain itu, dalam acara olahraga massal ini, para peserta juga diperbolehkan untuk berlari, maupun berjalan sejauh lima kilometer karena konsep fun yang diusung.

“Pagi ini, kita dalam rangka HUT BPJS Kesehatan yang ke-58 mengadakan Fun Run,” ucap Prihati.

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