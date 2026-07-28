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Sering Begadang Ternyata Bisa Picu Penyakit Diabetes

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |22:05 WIB
Sering Begadang Ternyata Bisa Picu Penyakit Diabetes
Sering Begadang Ternyata Bisa Picu Penyakit Diabetes (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang kasusnya terus meningkat. Selain dipengaruhi faktor keturunan, risiko diabetes juga berkaitan erat dengan pola hidup sehari-hari. Sejumlah kebiasaan yang sering dianggap sepele ternyata dapat memengaruhi kadar gula darah dan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami diabetes, terutama diabetes tipe 2.

Pemeriksaan kadar gula darah di fasilitas kesehatan tetap menjadi cara paling akurat untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes atau memiliki risiko penyakit tersebut. Namun, mengubah kebiasaan sehari-hari juga menjadi langkah penting untuk mencegahnya.

Dirangkum dari India Today, berikut lima kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko diabetes.

1. Sering Begadang

Kurang tidur menjadi salah satu faktor yang dikaitkan dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Menurut dr. Ambrish Mithal dari Medanta Medicity, banyak pasien diabetes tipe 2 memiliki kebiasaan tidur yang kurang.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dapat memicu kenaikan tekanan darah, mengganggu metabolisme, serta meningkatkan berat badan. Kombinasi faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko diabetes.

      
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