JAKARTA - Teh biasanya dipilih sebagai minuman yang bisa membantu relaksasi pikiran. Namun ternyata teh memiliki berbagai jenis dan bisa mendukung proses penurunan berat badan jika diimbangi dengan pola makan seimbang dan gaya hidup aktif.

Sejumlah jenis teh memiliki senyawa yang dapat meningkatkan metabolisme, membantu pembakaran lemak, serta memperbaiki pencernaan, yang semuanya berkontribusi untuk mengatur berat badan. Teh memang bukan solusi ajaib untuk menurunkan berat badan, namun bisa menjadi faktor pendukung.

Berikut ini beberapa jenis teh yang dikenal dapat mendukung penurunan berat badan,

1. Teh Hijau

1. Teh Hijau

Teh hijau menjadi paling populer dalam karena kandungan katekin dan kafeinnya. Katekin, terutama jenis EGCG, merupakan antioksidan yang membantu mempercepat metabolisme dan oksidasi lemak, terutama di area perut.

Teh hijau bisa dinikmati tanpa gula atau pemanis lain agar manfaatnya optimal dan minum beberapa cangkir setiap hari dapat membantu dorong proses pembakaran lemak secara perlahan.

2. Teh Hitam

Tidak hanya hijau, teh hitam pun punya peran dalam penurunan berat badan. Proses fermentasi daun teh hitam meningkatkan kadar flavonoid, yang membantu tubuh membakar lemak dengan lebih efisien dan mempercepat pengeluaran energi.

Selain itu, kafein dalam teh hitam juga bisa membantu meningkatkan energi harian tanpa perlu minuman manis yang tinggi kalori.

3. Teh Jahe

Jahe dikenal luas sebagai rempah yang mendukung pencernaan. Dalam bentuk teh, jahe dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh serta membantu mengurangi rasa kembung atau tidak nyaman setelah makan, dua faktor yang sering kali membuat tubuh terasa berat.

Minum teh jahe hangat sebelum atau sesudah makan bisa jadi pilihan bagi yang ingin meredakan gangguan pencernaan sekaligus membantu perjalanan penurunan berat badan.