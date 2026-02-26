Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Jenis Teh Ini Bisa Bantu Turunkan Berat Badan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:01 WIB
6 Jenis Teh Ini Bisa Bantu Turunkan Berat Badan
6 Jenis Teh Ini Bisa Bantu Turunkan Berat Badan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Teh biasanya dipilih sebagai minuman yang bisa membantu relaksasi pikiran. Namun ternyata teh memiliki berbagai jenis dan bisa mendukung proses penurunan berat badan jika diimbangi dengan pola makan seimbang dan gaya hidup aktif.

Sejumlah jenis teh memiliki senyawa yang dapat meningkatkan metabolisme, membantu pembakaran lemak, serta memperbaiki pencernaan, yang semuanya berkontribusi untuk mengatur berat badan. Teh memang bukan solusi ajaib untuk menurunkan berat badan, namun bisa menjadi faktor pendukung.

Berikut ini beberapa jenis teh yang dikenal dapat mendukung penurunan berat badan, dikutip dari Verywell Health, Kamis (26/2/2026), 

1. Teh Hijau

Teh hijau menjadi paling populer dalam karena kandungan katekin dan kafeinnya. Katekin, terutama jenis EGCG, merupakan antioksidan yang membantu mempercepat metabolisme dan oksidasi lemak, terutama di area perut.

Teh hijau bisa dinikmati tanpa gula atau pemanis lain agar manfaatnya optimal dan minum beberapa cangkir setiap hari dapat membantu dorong proses pembakaran lemak secara perlahan.

2. Teh Hitam

Tidak hanya hijau, teh hitam pun punya peran dalam penurunan berat badan. Proses fermentasi daun teh hitam meningkatkan kadar flavonoid, yang membantu tubuh membakar lemak dengan lebih efisien dan mempercepat pengeluaran energi.

Selain itu, kafein dalam teh hitam juga bisa membantu meningkatkan energi harian tanpa perlu minuman manis yang tinggi kalori.

3. Teh Jahe

Jahe dikenal luas sebagai rempah yang mendukung pencernaan. Dalam bentuk teh, jahe dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh serta membantu mengurangi rasa kembung atau tidak nyaman setelah makan, dua faktor yang sering kali membuat tubuh terasa berat.

Minum teh jahe hangat sebelum atau sesudah makan bisa jadi pilihan bagi yang ingin meredakan gangguan pencernaan sekaligus membantu perjalanan penurunan berat badan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/298/3203745//apel-kUer_large.jpg
5 Camilan Sehat Murah Meriah yang Bikin Usus Lebih Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/482/3203658//rokok-BvPQ_large.jpg
Merokok Ternyata Bisa Merusak Mata, Kenali Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/482/3203535//bandara-Tns8_large.jpg
Australia Notifikasi Soal Temuan Kasus Campak dengan Riwayat Perjalanan dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/612/3203498//idai_konpres-BrjJ_large.jpeg
5 Fakta Pemecetan Dokter Spesialis Anak yang Diungkapkan IDAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/612/3203380//sahur-9XcF_large.jpg
7 Kebiasaan Salah saat Puasa yang Sering Dianggap Sepele, Padahal Berdampak Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/482/3203330//minyak-xioT_large.jpg
Ternyata Minyak Zaitun Bikin Makanan Makin Bernutrisi, Baik untuk Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement