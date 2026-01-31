Viral Kakek Penjual Es Gabus Menangis dan Sujud Syukur Dihadiahi Umrah Gratis

JAKARTA – Isak tangis dan rasa syukur tak bisa dibendung Ajat Sudrajat, seorang kakek penjual es gabus yang sempat viral, saat mendapatkan kejutan tak terduga berupa paket ibadah umrah gratis dari konten kreator ternama asal Malaysia, Aisar Khaled.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @aisar_khaledd, suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut. Begitu mengetahui dirinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci, Ajat spontan melakukan sujud syukur sembari tak henti melantunkan kalimat “Allahu Akbar”.

Hal itu menjadi sebuah hadiah spiritual bagi Ajat, apalagi perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Di balik perjuangannya berjualan es gabus selama puluhan tahun, ia baru saja tertimpa musibah karena difitnah menjual es gabus dari spons oleh aparat hingga videonya viral di media sosial.

Dalam unggahannya, mulanya Aisar hanya berencana memberangkatkan Ajat seorang diri. Namun, karena rasa kasih sayang Ajat yang begitu besar terhadap sang istri, ia pun meminta agar istrinya bisa ikut serta. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Aisar.

“28 Januari 2026. Hari Jumat aku hantar awak pergi umrah ya sama istri ya. Allahu Akbar. Seharusnya bapak seorang saja aku antar pergi umrah, tapi dia mahu sama istrinya. Sayang sekali bapak dengan istrinya,” ujar Aisar dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Sabtu (31/1/2026).