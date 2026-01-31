Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kakek Penjual Es Gabus Menangis dan Sujud Syukur Dihadiahi Umrah Gratis

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |15:31 WIB
Viral Kakek Penjual Es Gabus Menangis dan Sujud Syukur Dihadiahi Umrah Gratis
Viral Kakek Penjual Es Gabus Menangis dan Sujud Syukur Dihadiahi Umrah Gratis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Isak tangis dan rasa syukur tak bisa dibendung Ajat Sudrajat, seorang kakek penjual es gabus yang sempat viral, saat mendapatkan kejutan tak terduga berupa paket ibadah umrah gratis dari konten kreator ternama asal Malaysia, Aisar Khaled.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @aisar_khaledd, suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut. Begitu mengetahui dirinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci, Ajat spontan melakukan sujud syukur sembari tak henti melantunkan kalimat “Allahu Akbar”.

Hal itu menjadi sebuah hadiah spiritual bagi Ajat, apalagi perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Di balik perjuangannya berjualan es gabus selama puluhan tahun, ia baru saja tertimpa musibah karena difitnah menjual es gabus dari spons oleh aparat hingga videonya viral di media sosial.

Dalam unggahannya, mulanya Aisar hanya berencana memberangkatkan Ajat seorang diri. Namun, karena rasa kasih sayang Ajat yang begitu besar terhadap sang istri, ia pun meminta agar istrinya bisa ikut serta. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Aisar.

“28 Januari 2026. Hari Jumat aku hantar awak pergi umrah ya sama istri ya. Allahu Akbar. Seharusnya bapak seorang saja aku antar pergi umrah, tapi dia mahu sama istrinya. Sayang sekali bapak dengan istrinya,” ujar Aisar dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Umrah Gratis Umrah Kakek Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/482/3198648/whip_pink-kIzc_large.jpg
Temuan Tabung Whip Pink di Kasus Lula Lahfah, Kemenkes Minta Masyarakat Tak Salahgunakan Gas N2O
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198645/emas-eYLv_large.jpg
Viral, Seorang Ibu Jual Emas Lama 23 Tahun Lalu, Beli Rp41 Juta Kini Dijual Fantastis Rp927 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement