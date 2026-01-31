Viral, Seorang Ibu Jual Emas Lama 23 Tahun Lalu, Beli Rp41 Juta Kini Dijual Fantastis Rp927 Juta

Viral, Seorang Ibu Jual Emas Lama 23 Tahun Lalu, Beli Rp41 Juta Kini Dijual Fantastis Rp927 Juta (Foto: Instagram)

JAKARTA - Viral seorang ibu menjual emas yang ia simpan selama 23 tahun. Dulu ia membeli seharga Rp41 juta, kini dijual Rp927 juta.

Lonjakan harga emas dalam beberapa tahun terakhir membawa keuntungan besar bagi sebagian masyarakat. Salah satunya dialami seorang ibu asal Medan yang sukses meraih cuan ratusan juta rupiah dari emas yang telah disimpannya selama puluhan tahun.

Kisah ini mencuat setelah sebuah video transaksi penjualan emas beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pemilik toko emas memperlihatkan proses penjualan logam mulia dengan nilai mencapai Rp927 juta, yang langsung menarik perhatian warganet.

Pemilik toko menjelaskan bahwa emas tersebut dibeli oleh sang ibu secara bertahap pada rentang waktu 2003 hingga 2006. Saat itu, harga emas masih tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan kondisi saat ini.

“Ini logam mulia 10 gram dibeli tahun 2003, harganya sekitar Rp1,03 juta. Jadi per gramnya masih di kisaran Rp100 ribuan,” ujar pemilik toko emas dalam video yang beredar.