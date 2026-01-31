Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Seorang Ibu Jual Emas Lama 23 Tahun Lalu, Beli Rp41 Juta Kini Dijual Fantastis Rp927 Juta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |06:40 WIB
Viral, Seorang Ibu Jual Emas Lama 23 Tahun Lalu, Beli Rp41 Juta Kini Dijual Fantastis Rp927 Juta
Viral, Seorang Ibu Jual Emas Lama 23 Tahun Lalu, Beli Rp41 Juta Kini Dijual Fantastis Rp927 Juta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang ibu menjual emas yang ia simpan selama 23 tahun. Dulu ia membeli seharga Rp41 juta, kini dijual Rp927 juta.

Lonjakan harga emas dalam beberapa tahun terakhir membawa keuntungan besar bagi sebagian masyarakat. Salah satunya dialami seorang ibu asal Medan yang sukses meraih cuan ratusan juta rupiah dari emas yang telah disimpannya selama puluhan tahun.

Kisah ini mencuat setelah sebuah video transaksi penjualan emas beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pemilik toko emas memperlihatkan proses penjualan logam mulia dengan nilai mencapai Rp927 juta, yang langsung menarik perhatian warganet.

Pemilik toko menjelaskan bahwa emas tersebut dibeli oleh sang ibu secara bertahap pada rentang waktu 2003 hingga 2006. Saat itu, harga emas masih tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan kondisi saat ini.

“Ini logam mulia 10 gram dibeli tahun 2003, harganya sekitar Rp1,03 juta. Jadi per gramnya masih di kisaran Rp100 ribuan,” ujar pemilik toko emas dalam video yang beredar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement