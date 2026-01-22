Ini Rekomendasi Liburan Menarik di Singapura saat Tahun Baru Imlek

JAKARTA – Liburan Tahun Baru Imlek segera tiba. Momen ini bisa menjadi waktu tepat untuk quality time bersama keluarga, salah satunya dengan berlibur ke Singapura. Resorts World Sentosa (RWS) Singapura menghadirkan rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek bertema pop yang berlangsung mulai 16 Januari hingga 15 Maret 2026.

Menyambut Tahun Kuda, RWS mengubah berbagai area ikonik di dalam resor menjadi ruang perayaan yang semarak. WEAVE, Lake of Dreams, hingga Grand Steps dihiasi dekorasi khas Imlek dengan sentuhan motif tradisional China yang dikemas secara modern dan atraktif.

“Di musim perayaan Imlek, Resorts World Sentosa menghidupkan tradisi melalui pengalaman yang berani dan mendalam yang merayakan budaya, kreativitas, dan koneksi. Kami berharap dapat menyambut tamu dari segala usia untuk berbagi momen-momen menyenangkan di seluruh resor,” ujar Chief Executive Officer RWS, Lee Shi Ruh, Kamis (22/1/2026).

Ia menambahkan, energi perayaan Imlek ini akan terus berlanjut sepanjang tahun melalui kalender pengalaman yang dirancang untuk mendorong eksplorasi, koneksi, serta menciptakan kenangan berkesan bagi para pengunjung. Ada juga makanan-makanan spesial edition perayaan Imlek di RWS.

Ragam Pertunjukan dan Atraksi Imlek