5 Shio yang Diprediksi Beruntung di 2026

JAKARTA – Tahun 2026 menjadi momen awal yang penuh harapan, baik dirayakan melalui Tahun Baru Masehi maupun Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 17 Februari 2026. Dalam astrologi Tiongkok, 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api, yang sarat dengan energi kecepatan, gairah, keberanian, dan ambisi besar.

Tahun ini mendorong keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi. Kerja keras tetap penting, tetapi hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat juga membutuhkan perhatian. Menariknya, beberapa shio diprediksi akan mendapatkan keberuntungan lebih besar dibandingkan yang lain, terutama dalam hal karier, keuangan, dan asmara.

Berikut lima shio yang diprediksi paling beruntung di tahun 2026 dilansir dari Lifestyle Asia

1. Kuda

Tahun lahir: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Tema: Keadilan, Kepercayaan Diri, Hubungan

Sebagai pemilik tahun, Shio Kuda diprediksi menjadi yang paling bersinar. Keberuntungan finansial, proyek baru, serta relasi penting akan datang silih berganti. Beban emosional dan keraguan diri yang sempat menghambat mulai terangkat.

Tahun 2026 menjadi momen kebangkitan. Dengan tampil apa adanya dan percaya pada diri sendiri, Shio Kuda berpeluang meraih kesuksesan besar, termasuk dalam urusan asmara yang bisa datang dari lingkungan kerja.