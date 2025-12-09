Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Atta Halilintar Raih Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025, Siap Bikin Inovasi Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |01:44 WIB
Atta Halilintar Raih Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025, Siap Bikin Inovasi Baru
Atta Halilintar Raih Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025, Siap Bikin Inovasi Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selebritas Atta Halilintar berhasil meraih penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025 lewat kategori Digital Visionary. Acara ini digelar bersama HighEnd Magazine MNC Channels melalui Celebrities TV, I Fashion Festival & The Masterpiece 2025.

Atta yang tampak gagah dengan setelan outfit serba hitam ini mengungkap rasa bahagianya bisa memenangkan penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025 lewat kategori Digital Visionary.

“Semoga ini penghargaan yang bisa memberi semangat dan memberikan harapan lagi buat ke depannya,” ungkap Atta saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (8/12/2025).

Atta mengungkap penghargaan ini menjadi motivasi dirinya menghadirkan konten yang lebih baik dan tentunya menginspirasi. Ia juga siap memberikan banyak inovasi pada konten digital yang bisa bermanfaat dan dinikmati banyak orang.

“Aku ingin lebih banyak inovasi-inovasi baru yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi, bukan hanya aku selalu diangkat, tapi bisa impactful buat banyak orang,” tambahnya.

Sementara itu, I Fashion Festival & The Masterpiece 2025 ini turut menampilkan koleksi dari 4 fashion desainer tanah air, yakni Andreas Odang, Eni Joe x Amero Jewellery, Evelin Gunawijaya, Ernesto Abram. Sedangkan The Masterpiece 2025 menampilkan karya adibusana dari 15 desainer dan brand tanah air, yaitu Angela Huang, Ayu Dyah Andari, Denny Opulence, Felissa Thung, Fellyza Sanjaya, Inggi Kendran, Jessie Gunawan, Joerdana, Julia Tan, Livette Tenun by Liliana Tanoesoedibjo, LOTA, Nathania Rafael, Oddy Pranatha, Raina Ardelia Sposa, dan Tommy Pancamurti.

Acara ini juga menjadi wadah untuk dua ajang penghargaan tahunan kepada tokoh-tokoh tanah air yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya. Penghargaan pertama bertajuk HighEnd Lifestyle Awards 2025 dipersembahkan untuk 7 orang figur terpilih, yaitu Atta Halilintar, Shandy Purnamasari & Gilang Widya Pramana, Tasya Farasya, Shabrina Leanor, dr. Oky Pratama M.Biomed (AAAM) MARS, Widya Aesthetic Clinic by Dr. Ayu Widya, dan Emsculpt Neo by BTL Aesthetics.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
