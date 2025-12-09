Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dokter Kecantikan Ayu Widyaningrum Sabet Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |00:32 WIB
Dokter Kecantikan Ayu Widyaningrum Sabet Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025
Dokter Kecantikan Ayu Widyaningrum Sabet Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - HighEnd Magazine bersama MNC Channels melalui Celebrities TV, bagian dari MNC Media yang merupakan grup media terbesar di Asia Tenggara, kembali menggelar "I Fashion Festival & The Masterpiece 2025". Ajang fashion tahunan ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia di tanah air.

Influencer sekaligus dokter kecantikan, Ayu Widyaningrum jadi salah satu penerima penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025. Dr Ayu mengungkap rasa bangganya bisa menerima penghargaan lewat kategori Aesthetic Clinic Transformative Beauty and Institution.

“Terima kasih kepada MNC telah mengapresiasi saya. Ini adalah pacuan yang luar biasa di mana penghargaan ini tidak akan stop sampai di sini. Saya harus mempunyai minat dan fokus untuk meningkatkan integritas diri saya, meningkatkan kualitas diri saya di bidang keilmuan, kedokteran, dermatologi,” ungkap Dr Ayu saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dr Ayu menjelaskan dunia estetika dan fashion berdampingan dan selalu menunjukkan keindahan. Dengan diraihnya penghargaan ini, Dr Ayu mengatakan ingin memberikan pengalaman tentang kecantikan kulit pada masyarakat yang tak hanya menunjukkan hasil awet muda, tapi juga dari sisi mental yang baik.

“Kita tahu fashion dan estetik itu tidak jauh yaitu art, indah dan elegan. Kita memberikan suatu pengalaman di mana kulit pasien tidak hanya indah dari luar tetapi bagaimana kita juga memperbaiki tingkat seluler pasien, di mana nanti hasilnya tidak hanya awet muda tetapi mentalitinya, hormonnya,” tambahnya.

Sebagai informasi, I Fashion Festival & The Masterpiece 2025 ini juga menjadi wadah untuk dua ajang penghargaan tahunan kepada tokoh-tokoh tanah air yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya.

Penghargaan pertama bertajuk HighEnd Lifestyle Awards 2025, dipersembahkan untuk 7 orang figur terpilih, yaitu Atta Halilintar, Shandy Purnamasari & Gilang Widya Pramana, Tasya Farasya, Shabrina Leanor, dr. Oky Pratama M.Biomed (AAAM) MARS, Widya Aesthetic Clinic by Dr Ayu Widya dan Emsculpt Neo by BTL Aesthetics.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
