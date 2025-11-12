Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Xaviera Putri Raih The Alpha Under 40 2025, Ingin Terus Berkarya dan Memberi Pengaruh Baik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |21:53 WIB
Xaviera Putri Raih The Alpha Under 40 2025, Ingin Terus Berkarya dan Memberi Pengaruh Baik
Xaviera Putri Raih The Alpha Under 40 2025, Ingin Terus Berkarya dan Memberi Pengaruh Baik (Foto: IMG)
JAKARTA – Ajang The Alpha Under 40 yang diselenggarakan oleh HighEnd Magazine kembali menjadi sorotan. Acara apresiasi ini menghadirkan deretan sosok muda inspiratif di bawah usia 40 tahun. Tahun ini, sebanyak 16 figur muda menerima penghargaan usai melalui proses seleksi yang ketat.

Salah satu penerima penghargaan tahun ini adalah Xaviera Putri, sosok yang dikenal aktif di dunia kreatif dan konten digital. Ia mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterimanya menjadi bukti nyata dari perjalanan panjang di bidang kreatif dan edukasi.

“Saya mendapat penghargaan di bidang kreatif karena sudah lama berkecimpung di dunia content creation. Selain di bidang fesyen dan kecantikan, sebagian besar konten saya juga berfokus pada edukasi akses teknologi, ilmu sains, serta pendidikan di Indonesia,” ujar Xaviera di sela acara The Alpha Under 40 2025 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Bagi Xaviera, penghargaan The Alpha Under 40 bukan sekadar simbol prestasi, melainkan juga dorongan baru untuk terus berkarya dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Setelah menerima penghargaan ini, aku ingin terus berkarya benar-benar berkarya yang hasilnya bisa membawa pengaruh baik. Karena secara nggak langsung, penghargaan ini jadi motivasi buat aku untuk terus membuat karya yang bagus dan bermanfaat bagi orang lain,” ucapnya.

Dalam perjalanannya, Xaviera mengakui masih banyak hal yang ingin ia pelajari. Namun, ia meyakini bahwa kunci dari setiap pencapaian adalah keyakinan terhadap diri sendiri dan keberanian untuk bertindak.

“Sebenarnya aku masih jauh dari kata sukses, masih banyak banget yang harus aku pelajari. Tapi kalau aku boleh kasih tips, yang pertama itu percaya dulu sama diri sendiri. Dan kita juga harus berani take action,” tuturnya.

