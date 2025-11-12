Anneth Raih Anugerah The Alpha Under 40 2025, Pantang Menyerah Jadi Kunci Sukses

JAKARTA – Ajang The Alpha Under 40 kembali digelar oleh HighEnd Magazine sebagai bentuk apresiasi kepada para insan muda inspiratif di bawah usia 40 tahun. Mereka berhasil menorehkan prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing.

Tahun ini, Anneth Delliecia sebagai salah satu penerima penghargaan tak dapat menyembunyikan rasa bahagia dan haru saat namanya diumumkan sebagai penerima penghargaan bergengsi tersebut.

“Luar biasa, saya sangat terhormat sekali akhirnya bisa memegang penghargaan dari The Alpha Under 40. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk aku sendiri,” kata Anneth di sela penghargaan The Alpha Under 40 2025, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan konsistensi selalu berbuah hasil. Anneth menegaskan bahwa tidak ada kesuksesan yang datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang diwarnai dengan jatuh bangun.

“Prinsip dari aku untuk meraih kesuksesan itu pantang menyerah. Karena aku juga sampai di titik ini nggak mudah, nggak instan juga. Jadi memang ada gelombang-gelombang kehidupan gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kadang ada orang yang mungkin kalau sudah sekali gagal, ‘aduh kayaknya nggak bisa deh’, terus mereka move to another,” tuturnya.