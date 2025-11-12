Penghargaan The Alpha Under 40 2025 Jadi Pembuktian Insan Muda Inspiratif

JAKARTA – HighEnd Magazine menggelar The Alpha Under 40 2025 sebagai bentuk penghargaan kepada insan muda inspiratif. Setidaknya ada 16 figur muda yang mendapatkan apresiasi atas upaya dan dedikasi mereka di bidang masing-masing.

Para penerima penghargaan The Alpha Under 40 2025 adalah Angga Yunanda, Lyodra Ginting, Refal Hady, Greysia Polii, Shandy Aulia, Vanya Gotama, Vivi Mar’i Zubedi, Xaviera Putri, Alyssa Daguise, Anneth Delliecia, Diana Jo, Arnenta Aulia, Yuli Yuwono, Samuel Christ, Viknes Waren, dan Bubah Alfian.

Lysia Jessica, Editor-in-Chief HighEnd Magazine, mengatakan bahwa ajang ini menjadi wadah bagi anak muda untuk membuktikan kreativitas mereka, sehingga dapat terpilih sebagai generasi muda yang mampu menginspirasi anak-anak muda Indonesia lainnya.

“The Alpha merupakan program digital dari HighEnd Magazine yang mempertemukan para tokoh, profesional, atlet, dan publik figur dari berbagai latar belakang—mulai dari bisnis, seni, hingga dunia hiburan. Program ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, ide, serta strategi sukses dalam menghadapi tantangan zaman,” ujar Lysia di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Tahun ini, The Alpha Under 40 2025 mengusung tema “Creating Next Generation Leaders” sebagai gambaran bahwa para peraih penghargaan dapat menjadi contoh nyata bagi generasi berikutnya.

Acara The Alpha Under 40 2025 dibuka dengan sesi Talk Show Inspiratif bersama Angga Yunanda, Samuel Christ, dan Lyodra Ginting, yang dipandu oleh Herjuno Diky. Mereka berbagi pandangan tentang perjalanan karier, semangat berkarya, dan makna kepemimpinan bagi generasi muda masa kini.

Perhelatan penghargaan juga dimeriahkan oleh penampilan spesial Anneth Delliecia yang memberikan sentuhan inspiratif dan emosional pada malam perayaan tersebut. Acara kemudian ditutup dengan sesi awarding, Best Dress Award, serta doorprize bagi para tamu undangan yang turut memeriahkan malam apresiasi ini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)