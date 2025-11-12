Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

The Alpha Under 40 2025, HighEnd Magazine Apresiasi 16 Generasi Muda yang Sukses Menginspirasi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |19:39 WIB
The Alpha Under 40 2025, HighEnd Magazine Apresiasi 16 Generasi Muda yang Sukses Menginspirasi
The Alpha Under 40 2025, HighEnd Magazine Apresiasi 16 Generasi Muda yang Sukses Menginspirasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA HighEnd Magazine memilih 16 figur muda yang menginspirasi berusia di bawah 40 tahun atau The Alpha Under 40 2025. Edisi kelima ini juga memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil menggerakkan anak muda Indonesia untuk bekerja keras.

Seluruh peraih penghargaan The Alpha Under 40 ini hadir dan menerima plakat serta bunga yang diserahkan oleh Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo. Mereka dianggap layak menerima apresiasi atas pencapaian mereka di bidang masing-masing.

“Untuk hari ini yang akan mendapatkan award ada 16 orang, profesinya dari berbagai kalangan: pebisnis tentunya, ada aktris, ada aktor, juga selebritas, influencer, dan atlet,” kata Liliana di sela pemberian penghargaan The Alpha Under 40, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Pada tahun kelima ini, The Alpha Under 40 mengusung tema Creating Next Generation Leaders. Tajuk ini menunjukkan harapan agar para pemimpin muda sukses dapat menjadi teladan bagi generasi penerus Indonesia, terus berkarya, berjuang, dan meraih sukses dalam bidangnya.

“Kita tahu bahwa HighEnd Magazine selalu memberikan apresiasi melalui The Alpha Under 40. Ini adalah suatu bentuk dukungan untuk para generasi muda, terutama under 40, karena itu adalah usia produktif muda. Antara 20–40 tahun itu kan sangat produktif,” ujar Liliana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183210/highend-mAtF_large.jpg
Raih Penghargaan The Alpha Under 40 2025, Samuel Christ Ajak Anak Muda Tak Takut Bermimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183208/xaviera-Wl2f_large.jpg
Xaviera Putri Raih The Alpha Under 40 2025, Ingin Terus Berkarya dan Memberi Pengaruh Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183194/anneth-zSpY_large.jpg
Anneth Raih Anugerah The Alpha Under 40 2025, Pantang Menyerah Jadi Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183190/highend-Scu2_large.jpg
Penghargaan The Alpha Under 40 2025 Jadi Pembuktian Insan Muda Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183178/highend-dTo6_large.jpg
The Alpha Under 40 2025 Jadi Penggerak Generasi Muda Capai Kesuksesan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153766/highend_gala_2025_miss_indonesia_2024_monica_kezia_suatu_kehormatan_bisa_hadir_di_acara_ini-VLKb_large.jpg
HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement