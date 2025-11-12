The Alpha Under 40 2025, HighEnd Magazine Apresiasi 16 Generasi Muda yang Sukses Menginspirasi

JAKARTA – HighEnd Magazine memilih 16 figur muda yang menginspirasi berusia di bawah 40 tahun atau The Alpha Under 40 2025. Edisi kelima ini juga memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil menggerakkan anak muda Indonesia untuk bekerja keras.

Seluruh peraih penghargaan The Alpha Under 40 ini hadir dan menerima plakat serta bunga yang diserahkan oleh Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo. Mereka dianggap layak menerima apresiasi atas pencapaian mereka di bidang masing-masing.

“Untuk hari ini yang akan mendapatkan award ada 16 orang, profesinya dari berbagai kalangan: pebisnis tentunya, ada aktris, ada aktor, juga selebritas, influencer, dan atlet,” kata Liliana di sela pemberian penghargaan The Alpha Under 40, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Pada tahun kelima ini, The Alpha Under 40 mengusung tema Creating Next Generation Leaders. Tajuk ini menunjukkan harapan agar para pemimpin muda sukses dapat menjadi teladan bagi generasi penerus Indonesia, terus berkarya, berjuang, dan meraih sukses dalam bidangnya.

“Kita tahu bahwa HighEnd Magazine selalu memberikan apresiasi melalui The Alpha Under 40. Ini adalah suatu bentuk dukungan untuk para generasi muda, terutama under 40, karena itu adalah usia produktif muda. Antara 20–40 tahun itu kan sangat produktif,” ujar Liliana.