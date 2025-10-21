Ternyata Ini Pekerjaan Na Daehoon, Suami Julia yang Diduga Diselingkuhi

JAKARTA – Ternyata ini pekerjaan Na Daehoon, suami Julia yang diduga diselingkuhi. Meski dikenal sebagai influencer dan konten kreator, Na Daehoon ternyata pernah menjadi seorang koki.

Kariernya dimulai dari bidang kuliner dan bekerja sebagai koki sebelum aktif membuat konten di media sosial. Keahlian Daehoon dalam memasak terlihat jelas dari video-video yang sering ia bagikan.

Dari laman resmi Mantappu, Selasa (21/10/2025), Na Daehoon adalah warga negara Korea Selatan yang telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2003. Lama menetap di Tanah Air, Daehoon pun memutuskan berkarier di Indonesia dan cukup dikenal di industri digital.

Pria kelahiran 22 Oktober 1993 ini memiliki akun Instagram @daehoon_na dengan lebih dari 900 ribu pengikut. Setelah menikah dan memiliki tiga orang anak, Daehoon kerap membuat konten bertema parenting serta keseharian bersama buah hatinya.

Daehoon menikah dengan selebgram cantik Julia Prastini alias Jule. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai tiga anak, yakni Na Junho, Na Eunho, dan Na Jena.

Dalam kontennya, pria berusia 32 tahun ini sering berbagi tentang budaya Korea, termasuk bahasa, makanan, mode, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ia juga pernah menjadi pembawa acara TV berjudul K-ajja, di mana Daehoon membagikan kisahnya saat menjelajahi budaya Indonesia.

