Sambut Imlek 2026, Ini Rekomendasi 30 Ucapan Tahun Baru China

JAKARTA - Tahun Baru China atau Imlek 2026 yang jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026, akan menandai Tahun Kuda Api. Perayaan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia.

Imlek menjadi ajang yang dinanti saat keluarga bertemu dan berkumpul. Salah satu momen bermakna adalah ucapan Imlek, yang bukan sekadar kata-kata, namun juga bisa menjadi inspirasi untuk mengungkapkan harapan akan keberuntungan, kesejahteraan, dan semangat positif.

Melansir berbagai sumber, seperti China Highlights, Minggu (15/2/2026), berikut rekomendasi ucapan Tahun Baru China atau Imlek yang bisa disampaikan kepada keluarga maupun kerabat. Masyarakat di luar etnis Tionghoa pun dapat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Imlek.

1 Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru Imlek yang sejahtera dan menyenangkan!

2 Gong Xi Fat Cai! Semoga kamu selalu diberi keberkahan dan kesejahteraan.

3 Semoga Tahun Kuda Api membawa kamu pada kebahagiaan, kesehatan, dan masa depan yang sejahtera.

4 Semoga kamu memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan yang berlimpah di Tahun Baru Imlek ini.

5 Tahun Baru menandakan awal yang baru. Aku mengharapkan yang terbaik untuk kamu dalam setiap usaha di masa depan. Selamat Tahun Baru!

6 Semoga Tahun Baru Imlek ini dipenuhi dengan momen tak terlupakan dan kenangan berharga.

7 Semoga hidup kamu dipenuhi dengan cahaya dan kecerahan di Tahun Baru Imlek ini.

8 Semoga kamu dan keluarga merayakan Tahun Baru Imlek dengan penuh kebahagiaan!

9 Semoga keberuntungan selalu menyertai setiap langkah kamu dan kebahagiaan selalu menghampiri. Gong Xi Fat Cai!

10 Semoga tahun baru ini penuh dengan tawa dan petualangan yang menyenangkan. Gong Xi Fat Cai!

11 Biarkan Tahun Baru Imlek ini memotivasi kamu untuk memulai awal yang baru.

12 Biarkan Tahun Kuda Api menginspirasi kamu untuk meninggalkan kebiasaan lama dan menjalani transformasi.