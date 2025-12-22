Profil dan Potret Cantik Leticia Charlotte, Putri Sheila Marcia yang Kian Bersinar

JAKARTA - Letcia Charlotte semakin bersinar. Bukan hanya karena dia adalah anak Sheila Marcia dan Anji, tapi juga karena bakatnya yang kian terasah.

Awalnya Sheila tak setuju Leticia menjadi selebgram. Sebagai seorang ibu, Sheila tak tenang membayangkan sang putri akan mendapat komentar-komentar jelek dari netizen.

(Leticia Charlotte. Foto @itssheilamj)

Waktu berlalu, kini seorang Leticia berhasil memenangkan peringkat 1 ajang kecantikan sebuah majalah remaja tanpa embel-embel nama besar orangtuanya.

Meski kini anaknya terkenal dan dicintai banyak orang, tapi siapa sangka awalnya Sheila tak setuju Leticia menjadi selebgram.