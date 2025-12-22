Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Profil dan Potret Cantik Leticia Charlotte, Putri Sheila Marcia yang Kian Bersinar

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |15:46 WIB
Profil dan Potret Cantik Leticia Charlotte, Putri Sheila Marcia yang Kian Bersinar
Profil dan Potret Cantik Leticia Charlotte, Putri Sheila Marcia yang Kian Bersinar. (Foto: IG itssheilamj)
A
A
A

JAKARTA - Letcia Charlotte semakin bersinar. Bukan hanya karena dia adalah anak Sheila Marcia dan Anji, tapi juga karena bakatnya yang kian terasah. 

Awalnya Sheila tak setuju Leticia menjadi selebgram. Sebagai seorang ibu, Sheila tak tenang membayangkan sang putri akan mendapat komentar-komentar jelek dari netizen.

Leticia Charlotte

(Leticia Charlotte. Foto @itssheilamj)

Waktu berlalu, kini seorang Leticia berhasil memenangkan peringkat 1 ajang kecantikan sebuah majalah remaja tanpa embel-embel nama besar orangtuanya. 

Meski kini anaknya terkenal dan dicintai banyak orang, tapi siapa sangka awalnya Sheila tak setuju Leticia menjadi selebgram.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/33/3193314//sheila_marcia-guyi_large.jpg
Kini Makin Religius, Sheila Marcia Akui Dulu Sempat Tak Mengenal Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305//sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185794//sheila_marcia-BnxU_large.jpg
Selain Hapus Tato, Sheila Marcia Ingin Tinggalkan Dunia Malam Demi Bertaubat di Jalan Tuhan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185286//sheila_marcia-nAN9_large.jpg
Sheila Marcia Ungkap Alasan Hapus Tato: Ini Semua Kenangan Pahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150464//anji_manji-n9ou_large.jpg
Ogah Bahas Royalti Musik, Anji Manji: Sudah Terlalu Bising
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement