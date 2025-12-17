Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Dear Paksu, Yuk Ikutan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |21:45 WIB
<i>Dear</i> Paksu, Yuk Ikutan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah
{Dear} Paksu, Yuk Ikutan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Buat para pak suami, pemerintah mengeluarkan Gerakan ayah mengampil rapor ke sekolah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengimbau  seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah  untuk mengambil rapor anak ke sekolah pada waktu penerimaan rapor di akhir semester.

Himbauan  itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor: 14 Tahun 2025 Tanggal 1 Desember 2025 Tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR) ke Sekolah, yang ditetapkan di Jakarta pada 1 Desember 2025.

Menurut SE tersebut, anak usia sekolah yang dimaksud dalam gerakan ini adalah anak usia sekolah pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Adapun pelaksanaan gerakan inj dimulai pada Desember 2025, dengan menyesuaikan jadwal pengambilan rapor di sekolah masing-masing. SE tersebut juga menetapkan, bagi ayah yang mengikuti gerakan ini diberikan dispensasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi atau kantor, demi menyukseskan GEMAR.

Sebagai bentuk apresiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dalam pelaksanaan Mengambil Rapor Anak ke Sekolah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memberikan penghargaan kepada 10 ayah yang beruntung dengan mengunggah foto dan/atau video ke platform Instagram dengan menggunakan tagar #GATI dan #sekolahbersamaayah, serta menandai akun Instagram (@kemendukbangga_bkkbn, dithanrembkkbn dan/atau @gatikemendukbangga.

SE ini ditujukan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupatrn dan Kota seluruh Indinesia melalui Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia dan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

Dengan penegasan agar mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah  setempat, serta kanwil dan dinas terkait.  Termasuk mengoptimalkan pemanfaatan media elektronik, media cetak, serta berbagai kanal komunikasi lainnya, penyuluh KB (PKB/PLKB), Tim.Pendamping Keluarga (TPK), dan kader Poktan

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
