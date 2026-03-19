Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian dengan hampers Lebaran yang tidak biasa. Bingkisan tersebut dikirimkan kepada sejumlah orang terdekat dan staf, termasuk Raffi Ahmad.

Raffi yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni membagikan momen tersebut melalui Instagram Story. Ia memperlihatkan isi hampers yang diterimanya langsung dari Presiden.

Berbeda dari hampers Lebaran pada umumnya yang identik dengan kue kering atau makanan manis, bingkisan dari Prabowo justru berisi bahan pangan segar. Di dalamnya terdapat berbagai sayuran, buah, hingga rempah dapur seperti pisang, cabai, bawang putih, kecombrang, wortel, brokoli, dan jahe.

Semua bahan tersebut ditata rapi dalam keranjang anyaman rotan, menciptakan tampilan yang sederhana namun tetap menarik dan estetik.

Tak hanya itu, hampers tersebut juga dilengkapi kartu ucapan Idulfitri yang ditandatangani langsung oleh Presiden.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin,” demikian isi pesan dalam kartu tersebut.

Raffi Ahmad pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya melalui media sosial. Ia mengunggah pesan singkat sebagai bentuk penghargaan atas perhatian yang diberikan.

Hampers Sarat Makna Ketahanan Pangan