Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |16:05 WIB
Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad
Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian dengan hampers Lebaran yang tidak biasa. Bingkisan tersebut dikirimkan kepada sejumlah orang terdekat dan staf, termasuk Raffi Ahmad.

Raffi yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni membagikan momen tersebut melalui Instagram Story. Ia memperlihatkan isi hampers yang diterimanya langsung dari Presiden.

Berbeda dari hampers Lebaran pada umumnya yang identik dengan kue kering atau makanan manis, bingkisan dari Prabowo justru berisi bahan pangan segar. Di dalamnya terdapat berbagai sayuran, buah, hingga rempah dapur seperti pisang, cabai, bawang putih, kecombrang, wortel, brokoli, dan jahe.

Semua bahan tersebut ditata rapi dalam keranjang anyaman rotan, menciptakan tampilan yang sederhana namun tetap menarik dan estetik.

Tak hanya itu, hampers tersebut juga dilengkapi kartu ucapan Idulfitri yang ditandatangani langsung oleh Presiden.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin,” demikian isi pesan dalam kartu tersebut.

Raffi Ahmad pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya melalui media sosial. Ia mengunggah pesan singkat sebagai bentuk penghargaan atas perhatian yang diberikan.

Hampers Sarat Makna Ketahanan Pangan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Viral! Pedagang Aksesori Pamer Oleh-Oleh untuk Keluarga di Kampung, Malah Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/612/3206913/viral-5VFm_large.jpg
Mengenal Fenomena Fake Rich yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206521/medsos-IBvD_large.jpg
5 Negara dengan Netizen Paling Tidak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206466/viral-EPu9_large.jpg
Viral Video Netizen Dapat THR dari Bapak Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206301/pelaku_pelecehan_seksual-BpdQ_large.jpg
Viral Penumpang KRL Alami Pelecehan Seksual Sampai Menangis Ketakutan Lihat Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206287/viral-EWX9_large.jpg
Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Disebut Bantu Refleksi Hidup
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement