Kusta Bisa Disembuhkan, Menkes Ingatkan Masyarakat Deteksi Dini

JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmennya dalam mempercepat eliminasi penyakit kusta di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui deteksi dini, pengobatan hingga tuntas, serta pemberian pencegahan bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa kusta merupakan penyakit menular yang telah dikenal sejak lama dan kerap disertai stigma di masyarakat. Padahal, secara medis penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan dapat disembuhkan.

Menurutnya, anggapan negatif yang berkembang selama ini muncul karena keterbatasan pengetahuan di masa lalu. Kini, penyebab dan pengobatan kusta sudah diketahui secara jelas.

Ia menekankan bahwa langkah utama dalam pengendalian kusta adalah menemukan sebanyak mungkin kasus agar bisa segera ditangani.

“Semakin banyak kasus ditemukan, itu menandakan sistem deteksi berjalan baik. Yang terpenting adalah segera diobati karena kusta bisa disembuhkan,” ujarnya.