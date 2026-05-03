Heboh Dokter Internship Meninggal, dr. Gia: Jam Kerja yang Manusiawi Itu Hak Dasar!

JAKARTA - Kepergian dr. Myta Aprilia Azmy, seorang dokter internship di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi, menyisakan duka mendalam bagi dunia kesehatan serta para pakar.

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh dokter umum sekaligus influencer di dunia kesehatan, dr. Gia Pratama. Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, ia turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya dr. Myta dan mendoakan almarhumah ditempatkan di sisi terbaik Tuhan.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya sejawat kita, dr. Myta Aprilia Azmi. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni segala khilafnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” ungkap dr. Gia, dikutip Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa pesan mendalam bagi para dokter internship yang masih bertugas hingga saat ini. Ia berpesan agar tetap menjaga kesehatan meski status mereka adalah mengabdi sebagai dokter muda.

“Untuk teman-teman dokter internship, lelahmu valid. Sakitmu harus didengar. Keselamatanmu harus dijaga,” kata dia.

Jam Kerja Harus Manusiawi