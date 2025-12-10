Minimnya Data Hambat Akses Karier bagi Penyandang Disabilitas Mental

JAKARTA — Minimnya ketersediaan data yang akurat masih menjadi penghambat utama akses karier bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia. Kondisi ini mendorong perlunya inisiatif yang mampu membuka peluang kerja bagi individu berkebutuhan khusus atau special talent.

Managing Director My JCDC, Nadia Emanuella, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental membutuhkan forum karier inklusif yang secara khusus memberi ruang bagi mereka untuk tampil dan terhubung dengan dunia kerja. Forum Special Career Day 2025 menjadi penyelenggaraan keempat yang dilakukan oleh My JCDC.

“Forum karier inklusif Special Career Day 2025 diharapkan berdampak positif dan membuka peluang karier yang lebih inklusif bagi individu berkebutuhan khusus special talent,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog antara special talent, perusahaan, dan pemerintah untuk melihat langsung potensi para individu berkebutuhan khusus sebagai tenaga kerja yang produktif. Di acara tersebut, peserta diberikan kesempatan menunjukkan kemampuan mereka bukan sebagai “penerima bantuan”, tetapi sebagai calon pekerja kompeten yang siap bersaing.

Dengan pendekatan ini, perusahaan dan pemangku kebijakan diharapkan terdorong membuka akses kerja yang lebih adil bagi semua. Inklusivitas pun diperluas, tidak hanya untuk disabilitas fisik dan sensorik, tetapi juga mental dan intelektual.