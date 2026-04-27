Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kecam Kasus Kekerasan Anak, Menteri PPPA: 44 Persen Daycare Belum Punya Izin

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |18:08 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam keras dugaan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha di Yogyakarta.

“Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan daycare belum diimbangi dengan kualitas layanan yang menjamin pemenuhan hak anak secara optimal. Kami mendorong penerapan layanan pengasuhan terstandar melalui sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024,” kata Arifah dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

“Selain itu, penerapan kode etik perlindungan anak (child safeguarding) menjadi hal wajib sebagai bentuk komitmen seluruh SDM dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak,” sambung dia.

Dari data KemenPPPA, sekitar 44% daycare di Indonesia belum memiliki izin atau legalitas. Hanya 30,7% yang memiliki izin operasional, sementara 12% memiliki tanda daftar dan 13,3% berbadan hukum.

“Dari sisi tata kelola, sekitar 20 persen daycare belum memiliki SOP, dan 66,7 persen SDM pengelola belum tersertifikasi. Proses rekrutmen pengasuh pun umumnya belum berbasis standar dan masih minim pelatihan khusus,” ujar dia.

Evaluasi Pengawasan Daycare

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/612/3043811/daycare-ymCo_large.jpg
5 Hal yang Perlu Diperhatikan Orangtua saat Memilih Daycare, Cegah Kekerasan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043333/daycare_di_depok-wNcq_large.jpg
Sakit Usai Ditangkap, Meita Pemilik Daycare di Depok Dibantarkan ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043110/pelaku_penganiaya_bayi_di_daycare-OPhn_large.jpg
Polisi Sebut Penganiaya Dua Balita di Daycare Depok sebagai Pemilik dan Pengasuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/338/3042899/ayah_bayi_korban_penganiayaan_di_daycare_depok-svaG_large.jpg
Sambangi Bareskrim, Ayah Bayi Korban Penganiayaan di Daycare Depok Menangis Minta Kasusnya Diatensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042889/tips_memilih_daycare_untuk_anak_yang_tepat_dan_aman-jvtl_large.jpg
Tips Memilih Daycare untuk Anak yang Tepat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042888/orang_tua_anak_korban_penganiayaan_di_daycare_depok-uMEg_large.jpg
Minta Atensi Khusus, Orang Tua Bayi Korban Penganiayaan di Daycare Depok Ngadu ke Bareskrim Polri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement