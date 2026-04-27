Pesona Gaun Resepsi Pernikahan Syifa Hadju, Karya Tex Saverio

JAKARTA - Syifa Hadju dan El Rumi menggelar resepsi pernikahan mereka hari ini, Minggu (26/4/2026). Usai memesona dalam tampilan kebaya akad, Syifa kini kembali memukau dengan gaun resepsi mewah dan glamor.

Gaun resepsi tersebut merupakan karya desainer Indonesia ternama, Tex Saverio. Gaun itu tampil memesona dengan model hourglass yang membentuk lekuk tubuh Syifa.

Dari unggahan Instagram Tex Saverio, tampak gaun tersebut begitu mewah dengan nuansa silver yang dipadukan dengan payet berkilau. Gaun panjang ini juga memikat di setiap detailnya.

Bagian belakang gaun ini terlihat menarik, dibuat menyerupai ekor yang menambah kesan unik pada tampilannya.

Syifa juga memadukannya dengan perhiasan berlian mewah dan tatanan rambut tergerai, sehingga memberikan kesan anggun dan berwibawa.

Syifa Hadju melangsungkan akad nikahnya bersama El Rumi hari ini, Minggu (26/4/2026) di Hotel Raffles, Jakarta. Pada momen akad ini, Syifa tampil cantik dan anggun dalam balutan kebaya pernikahan dengan adat Jawa yang kental.

Kebaya akadnya dipadukan dengan kain batik cokelat yang membuat tampilannya semakin serasi. Keindahan kebaya akad Syifa Hadju ini juga dilengkapi dengan ronce melati serta payes dan tusuk konde yang memikat.