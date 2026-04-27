Pesona Syifa Hadju Pakai Cunduk Mentul Unik saat Akad Nikah: Dari Kupu-Kupu hingga Rusa

PENAMPILAN Syifa Hadju sukses mencuri perhatian saat acara sakral pernikahannya dengan El Rumi yang berlangsung kemarin. Dia tampil cantik nan mempesona lewat sentuhan tradisional yang tak biasa.

Bahkan, Syifa kedapatan mengenakan cunduk mentul khas Jawa dengan desain unik. Tak hanya berbentuk bunga seperti pakem pada umumnya, dia juga menghadirkan motif berbagai jenis hewan.

1. Cunduk Mentul Unik Syifa Hadju

Cunduk mentul merupakan hiasan rambut tradisional khas Jawa yang biasanya dikenakan oleh pengantin perempuan atau penari. Kata cunduk berarti tusuk/sanggul, sementara mentul merujuk pada bagian ujung hiasan yang bisa bergoyang atau bergetar saat pemakainya bergerak.

Saat momen akad nikah, Syifa Hadju yang menggunakan balutan busana adat Jawa pun turut menggunakan cunduk mentul sebagai hiasan di kepalanya. Ia memilih gaya tradisional Jawa yang identik dengan kebaya klasik, lengkap dengan sanggul serta hiasan cunduk mentul yang mempercantik tampilannya.

Menariknya, bentuk-bentuk tak biasa dipilih Syifa unduk cunduk mentul yang digunakannya. Menghadirkan sentuhan berbeda yang memadukan keanggunan tradisi dengan kreativitas modern, Syifa tak hanya terpaku pada bentuk bunga untuk cunduk mentul yang dipakai.

Syifa juga memakai ragam motif, utamanya berbentuk hewan. Ada motif kupu-kupu, gajah, hingga rusa. Penampilannya memberi dimensi baru yang sarat makna, baik dari segi keindahan, kekuatan, hingga kelembutan.

Detail ini bukan sekadar pemanis. Ini juga memberi nuansa segar pada busana tradisional sekaligus memperlihatkan kekayaan simbol dan kreativitas dalam budaya Jawa.