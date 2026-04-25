Potret Siraman Syifa Hadju, Make Up Natural Glam yang Pancarkan Aura Pengantin

JAKARTA - Aktris Syifa Hadju tengah berbahagia jelang hari pernikahannya. Momen siraman dan pengajian yang digelar pada Jumat (24/4/2026) pun langsung mencuri perhatian publik.

Dalam sejumlah foto yang beredar di media sosial, Syifa tampak anggun dengan aura pengantin yang begitu terpancar. Ia mengenakan busana tradisional bernuansa pastel lembut, didominasi warna hijau muda yang memberikan kesan segar sekaligus elegan.

Kebaya yang dikenakan terlihat sederhana namun diperkaya dengan detail unik berupa rangkaian melati yang menjuntai dari bahu hingga dada. Tak hanya itu, hiasan kepala berupa rangkaian bunga melati juga menjadi salah satu sorotan utama.

Rambutnya ditata rapi dengan gaya belah tengah dan diberi aksen gelombang halus di salah satu sisi. Riasannya tampil flawless dengan konsep natural glam.

Wajah Syifa tampak glowing dengan riasan mata yang tegas namun tetap lembut. Lipstik bernuansa nude pink semakin menyempurnakan keseluruhan tampilannya.