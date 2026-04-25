Makna Kebaya Biru Syifa Hadju, Ternyata Warna Kesukaan El Rumi

JAKARTA - Artis Syifa Hadju baru saja menggelar prosesi siraman dan pengajian jelang pernikahannya dengan El Rumi yang akan berlangsung pada 26 April 2026. Acara tersebut berjalan khidmat dan dihadiri keluarga serta kerabat terdekat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Syifa tampil anggun mengenakan kebaya modern bernuansa biru muda. Kebaya itu merupakan rancangan desainer Indonesia, Didiet Maulana.

Didiet mengungkapkan bahwa pemilihan warna biru muda atau biru langit tersebut terinspirasi dari warna favorit sang calon suami, El Rumi.

“Kebaya berwarna biru langit, warna favorit @elelrumi, menjadi tema besar dari konsep perancangan busana,” tulis Didiet melalui Instagram.

Lebih lanjut, ia menjelaskan makna mendalam dari kebaya yang dikenakan Syifa. Busana tersebut dibuat dari kain batik tulis Wahyu Tumurun, yang melambangkan doa, wahyu, serta rahmat bagi pemakainya.

Selain itu, kebaya tersebut juga dihiasi aplikasi payet kristal dengan tujuh warna, yang melambangkan tujuh sumber air dalam prosesi siraman.