Kasus Kekerasan Daycare Bisa Picu Trauma, Ini Tahapan Pemulihan Emosional Anak

KASUS kekerasan anak yang terjadi di sejumlah daycare belakangan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan orangtua. Utamanya terkait kondisi psikologis anak setelah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan.

Anak yang masih berada di usia dini umumnya belum mampu mengungkapkan perasaan atau kejadian yang dialaminya secara verbal. Dengan begitu, rasa takut dan trauma sering kali hanya terlihat dari perubahan perilaku. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan orangtua?

1. Tahapan Pemulihan Emosional

Psikolog anak remaja dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan, S.Psi, Psi, dalam program Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, mengungkap tahapan yang bisa dilakukan orangtua untuk memulihkan emosional anak. Pertama, mereka tentu harus mengeluarkan sang anak dari daycare jika memang bermasalah.

Lalu, peran keluarga menjadi sangat penting untuk segera menghadirkan kembali rasa aman pada anak. Orangtua sekaligus membantu proses pemulihan emosional anak secara bertahap melalui pendampingan yang penuh kasih sayang dan kesabaran.

“Pertama anaknya harus dikeluarkan dari daycare itu kali ya. Anak ini harus kembali pada keluarga yang emberikan rasa aman. Karena anak biasanya pasti muncul rasa ketakutan yang sangat tapi dia tidak bisa ngomong karena bahasanya kan belum bisa,” ujar Sani dalam wawancara di Morning Zone.

“Dengan begitu, penting bagi anak untuk bisa mendapatkan rasa aman yang diberikan orangtua atau keluarga terdekatnya. Disentuh, dipeluk, diberikan kegiatan menarik, dipenuhi kebutuhan sandang pangannya, rasa penasarannya juga bisa dipenuhi dengan mungkin diajak main. Dengan itu, insya Allah dia bisa recovery secara mental,” lanjutnya.