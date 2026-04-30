Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kasus Kekerasan Daycare Bisa Picu Trauma, Ini Tahapan Pemulihan Emosional Anak

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |13:05 WIB
Anak kecil bisa alami trauma. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS kekerasan anak yang terjadi di sejumlah daycare belakangan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan orangtua. Utamanya terkait kondisi psikologis anak setelah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan.

Anak yang masih berada di usia dini umumnya belum mampu mengungkapkan perasaan atau kejadian yang dialaminya secara verbal. Dengan begitu, rasa takut dan trauma sering kali hanya terlihat dari perubahan perilaku. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan orangtua?

Hal yang wajib diperhatikan orangtua sebelum menitipkan anaknya di layanan daycare. (Foto: Freepik)

1. Tahapan Pemulihan Emosional

Psikolog anak remaja dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan, S.Psi, Psi, dalam program Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, mengungkap tahapan yang bisa dilakukan orangtua untuk memulihkan emosional anak. Pertama, mereka tentu harus mengeluarkan sang anak dari daycare jika memang bermasalah.

Lalu, peran keluarga menjadi sangat penting untuk segera menghadirkan kembali rasa aman pada anak. Orangtua sekaligus membantu proses pemulihan emosional anak secara bertahap melalui pendampingan yang penuh kasih sayang dan kesabaran.

“Pertama anaknya harus dikeluarkan dari daycare itu kali ya. Anak ini harus kembali pada keluarga yang emberikan rasa aman. Karena anak biasanya pasti muncul rasa ketakutan yang sangat tapi dia tidak bisa ngomong karena bahasanya kan belum bisa,” ujar Sani dalam wawancara di Morning Zone.

“Dengan begitu, penting bagi anak untuk bisa mendapatkan rasa aman yang diberikan orangtua atau keluarga terdekatnya. Disentuh, dipeluk, diberikan kegiatan menarik, dipenuhi kebutuhan sandang pangannya, rasa penasarannya juga bisa dipenuhi dengan mungkin diajak main. Dengan itu, insya Allah dia bisa recovery secara mental,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Orangtua Anak Trauma Daycare
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement