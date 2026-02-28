4 Menu Sahur Sehat dan Praktis untuk Ibu Hamil saat Ramadhan

JAKARTA – Menjalani puasa Ramadan saat hamil tentu membutuhkan persiapan ekstra. Asupan saat sahur menjadi kunci agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi janin tetap terpenuhi. Karena itu, memilih menu sahur yang sehat, seimbang, dan mudah dibuat sangat penting bagi ibu hamil.

Sahur bukan sekadar makan sebelum imsak, tetapi momen untuk mengisi cadangan energi, cairan, serta zat gizi penting seperti protein, zat besi, kalsium, asam folat, dan serat. Menu yang tepat juga membantu mencegah lemas berlebihan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil selama berpuasa.

Berikut beberapa pilihan menu sahur praktis dan bergizi untuk ibu hamil:

1. Oatmeal dengan Buah Segar dan Kacang

Oatmeal kaya serat sehingga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan melancarkan pencernaan. Ibu hamil bisa menambahkan potongan pisang, apel, atau stroberi untuk asupan vitamin dan mineral tambahan. Taburan kacang-kacangan atau sedikit madu dapat menjadi sumber energi ekstra yang sehat.

2. Nasi Merah, Ayam, dan Sayuran