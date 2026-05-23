Viral! Pengantin Gelar Akad Nikah di Atas Motor Trail, Netizen Salfok dengan Suara Broong Knalpot

VIDEO viral di media sosial jadi sorotan. Kali ini, video memperlihatkan sepasang pengantin yang menggelar akad nikah di atas motor.

Netizen tak hanya dibuat salah fokus atau salfok dengan suasana ijab kabul yang tak biasa. Tetapi juga, fokus netizen tertuju ke suara broong knalpot.

1. Akad Nikah di Atas Motor

Akad nikah biasanya berlangsung khidmat dengan dekorasi elegan, meja akad, dan kursi pengantin yang tertata rapi. Namun, hal berbeda dilakukan pasangan asal Cianjur yang justru memilih konsep tak biasa untuk momen sakral mereka.

Pasangan pengantin tersebut sukses mencuri perhatian publik setelah melangsungkan prosesi ijab kabul di atas motor trail. Momen unik itu viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet.

Dalam video yang beredar, mempelai pria terlihat duduk di atas motor sambil menjabat tangan penghulu untuk mengucapkan ijab kabul. Sementara itu, sang pengantin wanita duduk menyamping di bagian belakang motor dengan busana pengantin lengkap.