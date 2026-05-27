Potret Al Ghazali dan Alyssa Ajak Baby Soleil Kurban Sapi

JAKARTA - Momen Hari Raya Idul Adha yang dijalani keluarga Al Ghazali sukses mencuri perhatian publik. Tahun ini terasa semakin spesial karena Al Ghazali dan Alyssa Daguise merayakan Idul Adha bersama putri pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali.

Momen tersebut dibagikan Al Ghazali melalui Instagram Story di akun @alghazali7. Dalam unggahan itu, Al tampak berfoto bersama sapi kurban yang akan disembelih pada Idul Adha tahun ini.

Pada foto tersebut, Al terlihat bersama sang istri, Alyssa Daguise, serta putri kecil mereka, Soleil. Alyssa tampak menggendong Soleil di samping Al yang berjongkok di depan sapi kurban. Keduanya kompak tersenyum ke arah kamera, sementara wajah Soleil ditutupi tangan Alyssa.

Perhatian warganet juga tertuju pada tulisan yang tertera di tubuh sapi kurban tersebut. Tampak tiga nama tertulis jelas, yakni “Alyssa”, “Al”, dan “Soleil”.

Dalam potret itu, Alyssa tampil santai mengenakan kemeja oversized warna soft pink yang dipadukan dengan celana panjang berwarna terang. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai saat menggendong Soleil yang mengenakan outfit bernuansa putih krem dengan motif lucu.

Sementara itu, Al Ghazali tampil kasual memakai kaus putih bergambar band Oasis dan celana pendek hitam. Di belakang mereka, sapi kurban berukuran besar berdiri di bawah rindangnya pepohonan.

Momen tersebut memperlihatkan suasana hangat keluarga kecil Al dan Alyssa dalam merayakan Idul Adha bersama sang buah hati.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

