Al Ghazali Sudah Siapkan Nama Zephora Sejak Dirinya Masih Kecil

JAKARTA - Al Ghazali mengungkap alasan di balik nama putri pertamanya bersama Alyssa Daguise, Soleil Zephora Ghazali. Ternyata, nama “Zephora” sudah lama dipersiapkan Al bahkan sejak dirinya masih kecil.

Al menjelaskan, nama Zephora memiliki makna religius karena terinspirasi dari sosok istri Nabi Musa.

"Kalau Zephora itu terinspirasi dari istri Nabi Musa. Karena jujur aja kalau cewek aku belum ada pikiran nama sebelumnya. Tapi nama Zephora ini dari aku kecil yang selalu pengen aku namain ke anak aku," ungkap Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Menanggapi kemungkinan nama sang anak menjadi bahan candaan netizen, Al mengaku tidak terlalu memikirkannya. Menurut dia, nama tersebut merupakan doa yang baik untuk putrinya.

"Oh, nggak (masalah). Awal-awal dia (Alyssa) takut kalau anak diledekin namanya, jadi dia harus bagus. Ya karena emang nama Islam," tuturnya.

