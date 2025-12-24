Al Ghazali Makin Protektif Jaga Istri Jelang Kelahiran Anak Perempuan

JAKARTA – Al Ghazali mengaku sangat bahagia begitu mengetahui jenis kelamin anak pertamanya dari hasil pernikahan dengan Alyssa Daguise. Bahkan, Al mengaku sempat mendapat mimpi unik terkait jenis kelamin anaknya itu.

Dalam mimpinya, Al mengaku sempat melihat titik pink sebagai tanda yang unik. Ia sudah mengira bahwa tanda itu berkaitan dengan jenis kelamin anaknya.

"Minggu sebelum kita tahu berdua, aku mimpi gendong anak cowok. Terus H-1 sebelum kita tahu berdua, aku mimpi titik pink. Bener-bener titik warna pink," ujar Al Ghazali di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Al mengaku sangat bahagia ketika mengetahui jenis kelamin sang anak. Ia juga bersyukur bisa mendapat mimpi tersebut yang dianggapnya sebagai anugerah tersendiri.

Sementara itu, Alyssa Daguise juga menyampaikan hal senada. Dirinya bahkan sempat heran dengan mimpi sang suami karena belum memahami arti sesungguhnya.