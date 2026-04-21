Jelang Melahirkan, Alyssa Daguise Pilih Proses Persalinan Normal

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga Ahmad Dhani. Sang menantu, Alyssa Daguise, tinggal menghitung hari untuk melahirkan anak pertamanya dengan Al Ghazali.

Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa proses persalinan tinggal menunggu waktu. Namun, hingga kini Alyssa belum merasakan kontraksi.

“Kontraksi belum, tapi sudah, sudah waktunya lah. Perkiraan hari ini sampai tanggal 7 Mei,” ujar Dhani saat ditemui awak media.

Ia juga memastikan bahwa Alyssa memilih untuk menjalani persalinan secara normal. Keputusan tersebut datang langsung dari Alyssa yang memang tidak ingin menjalani persalinan secara caesar.

“Normal. Karena Alyssa nggak mau Caesar,” tambahnya.

Di tengah momen ini, keluarga pun tengah bersiap menyambut anggota baru. Ahmad Dhani juga berharap sang cucu sudah lahir sebelum rangkaian acara keluarga lainnya berlangsung.