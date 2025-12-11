Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |09:10 WIB
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga (Foto: youtube)
JAKARTA – Kue jahe menjadi salah satu kudapan khas yang selalu hadir saat perayaan Natal. Kue kering bercita rasa hangat ini kerap dibentuk menjadi aneka karakter seperti manusia salju, sinterklas, hingga pepohonan, sehingga makin digemari, terutama oleh anak-anak.

Sesuai namanya, kue jahe mengandalkan jahe sebagai bahan utama yang memberikan aroma dan rasa yang khas. Dikombinasikan dengan rempah lain serta dekorasi icing yang cantik, kue jahe menjadi sajian spesial yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Berikut resep kue jahe dari kanal YouTube Its Felia, yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan adonan:

  • 250 gr tepung terigu protein rendah
  • ¼ sdt baking powder
  • 1 sdt kayu manis bubuk
  • 2 sdt jahe bubuk
  • 100 gr butter
  • 100–110 gr gula halus
  • 45 ml madu
  • 2 butir kuning telur

Bahan icing sugar:

  • 25 gr putih telur
  • 130 gr gula halus
  • 1 sdm air lemon atau jeruk nipis
  • Pewarna makanan secukupnya

Cara Membuat

  • Campurkan tepung terigu, baking powder, kayu manis bubuk, dan jahe bubuk. Aduk hingga merata.
  • Tambahkan butter, lalu aduk menggunakan mixer atau tangan hingga adonan menggumpal.
  • Masukkan gula halus, madu, dan kuning telur. Aduk hingga tercampur rata.
  • Bulatkan adonan, kemudian simpan di kulkas selama 30 menit.
  • Setelah dingin, pipihkan adonan dan cetak sesuai bentuk yang diinginkan.
  • Panggang dalam oven bersuhu 150°C selama 20–25 menit.

Membuat Icing Sugar

  • Kocok putih telur hingga mengembang.
  • Tambahkan gula halus, kocok kembali hingga tekstur mengental.
  • Masukkan air lemon, lalu aduk hingga rata.
  • Bagi adonan icing dan beri pewarna sesuai selera.
  • Hias kue jahe yang telah matang dengan icing sugar, dan kue pun siap dinikmati sebagai cemilan hangat di Hari Natal.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
