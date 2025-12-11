JAKARTA – Kue jahe menjadi salah satu kudapan khas yang selalu hadir saat perayaan Natal. Kue kering bercita rasa hangat ini kerap dibentuk menjadi aneka karakter seperti manusia salju, sinterklas, hingga pepohonan, sehingga makin digemari, terutama oleh anak-anak.
Sesuai namanya, kue jahe mengandalkan jahe sebagai bahan utama yang memberikan aroma dan rasa yang khas. Dikombinasikan dengan rempah lain serta dekorasi icing yang cantik, kue jahe menjadi sajian spesial yang cocok dinikmati bersama keluarga.
Berikut resep kue jahe dari kanal YouTube Its Felia, yang bisa Anda coba di rumah.