Ikan Sapu-Sapu Ternyata Dikonsumsi Warga Amazon, Diolah Jadi Sup Tradisional

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |19:38 WIB
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Dikonsumsi Warga Amazon, Diolah Jadi Sup Tradisional (Foto: Ist)
JAKARTA Ikan sapu-sapu yang di Indonesia kerap dianggap hama ternyata memiliki nilai konsumsi di wilayah lain. Di kawasan Amazon, Amerika Selatan, ikan ini dikenal dengan nama carachama dan justru menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan tradisional.

Salah satu olahan yang cukup populer adalah caldo de carachama, sup khas Ekuador yang menggunakan ikan air tawar tersebut sebagai bahan utama. Proses pembuatannya dimulai dengan membersihkan ikan secara menyeluruh, kemudian direbus hingga teksturnya lunak.

Dalam penyajiannya, sup ini biasanya dipadukan dengan bahan lokal seperti singkong dan pisang raja. Sementara itu, bumbu seperti bawang putih, ketumbar, dan cabai aji digunakan untuk memperkaya cita rasa. Hidangan ini umumnya disajikan hangat, kerap ditemani nasi atau perasan jeruk nipis sebagai pelengkap.

Carachama sendiri merupakan spesies ikan air tawar dari kelompok lele (Siluriformes) yang hidup di cekungan Sungai Amazon, mencakup wilayah Brasil hingga Peru. Ikan ini banyak ditemukan di daerah rawa dangkal yang kaya vegetasi dan material organik.

Secara ekologis, carachama memiliki peran penting karena kemampuannya mengonsumsi bahan organik seperti kayu lapuk dan serangga. Kebiasaan ini membantu proses penguraian alami di ekosistem perairan.

