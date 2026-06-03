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Penonton Konser F4 Datang saat Campak, Dokter: Bisa Tularkan hingga ke 18 Orang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |14:06 WIB
Penonton Konser F4 Datang saat Campak, Dokter: Bisa Tularkan hingga ke 18 Orang
Ilustrasi campak. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Dokter sekaligus edukator kesehatan Adam Prabata merespons soal unggahan seorang warganet yang menghadiri konser F4 meski tengah mengalami campak. Dalam unggahan yang beredar, seorang penonton dengan akun Threads theolawp menceritakan bahwa dirinya terkena campak tiga hari sebelum konser berlangsung. 

Ia mengaku sempat pasrah karena mengira tak bisa hadir, namun akhirnya sembuh dan tetap menonton konser idolanya. Pemilik akun tersebut juga turut mengunggah kondisi tubuhnya yang terkena campak.

Postingan itu lantas menuai reaksi keras dari netizen. Namun tak lama setelah menuai kritik, pemilik akun menghapus postingannya.

Salah satu yang ikut menanggapi adalah Dokter Adam Prabata melalui cuitan di X @AdamPrabata.

“SUMPAH MARAH BANGET!!” tulis Adam melalui akun X pribadinya.

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