Ciri-Ciri Anak Terkena Penyakit Campak

JAKARTA - Campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang sering menyerang anak-anak di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI bahkan mengimbau orang tua dan guru agar tidak membiarkan murid masuk sekolah saat mengalami demam hingga batuk untuk mencegah penularan.

Campak atau measles merupakan penyakit menular yang sering menyerang anak-anak, terutama mereka yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan dapat menyebar dengan sangat cepat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengenali tanda-tanda awal campak agar dapat segera mengambil langkah penanganan yang tepat.

Ciri-Ciri Anak Terkena Campak

1. Demam Tinggi Mendadak

Salah satu gejala awal campak adalah demam tinggi yang bisa mencapai lebih dari 38°C. Demam ini biasanya muncul beberapa hari sebelum ruam muncul dan bisa berlangsung cukup lama.