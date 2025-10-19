Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |10:08 WIB
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan farmasi raksasa Johnson & Johnson (J&J) sedang menghadapi gugatan hukum besar di Inggris. J&J dituding dengan sengaja menjual bedak bayi yang terkontaminasi asbes dan dapat memicu kanker.

Gugatan ini diajukan oleh KP Law terhadap Johnson & Johnson (J&J) dan anak perusahaannya, Kenvue Ltd. Mereka menuduh bahwa J&J telah sadar sejak awal tahun 1960-an bahwa bubuk bedak berbasis mineralnya mengandung bentuk bedak berserat, yakni tremolit dan aktinolit.

Kedua mineral tersebut, ketika dalam bentuk berseratnya, diklasifikasikan sebagai asbes dan terkait dengan kanker yang berpotensi mematikan. Namun, meskipun mengetahui bahwa mineral tersebut berhubungan langsung dengan kanker, J&J disebut tidak pernah mencantumkan peringatan pada kemasan bedak bayinya.

Sebaliknya, J&J justru meluncurkan kampanye pemasaran agresif yang menggambarkan bubuk sebagai simbol kemurnian dan keamanan. J&J juga menyangkal tuduhan tersebut serta klaim apa pun bahwa mereka secara sadar menjual bedak bayi yang terkontaminasi asbes.

“Sesuai dengan standar peraturan yang diperlukan, produk kami tidak mengandung asbes dan tidak menyebabkan kanker,” tulis pernyataan resmi dari J&J yang dikutip dari BBC.

Halaman:
1 2 3
      
