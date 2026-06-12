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Potret Gagah Justin Hubner Jalani Siraman hingga Pengajian Jelang Nikahi Jennifer Coppen, Kental Budaya Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |13:05 WIB
Potret Gagah Justin Hubner Jalani Siraman hingga Pengajian Jelang Nikahi Jennifer Coppen, Kental Budaya Indonesia
Justin Hubner jalani pengajian dan siraman jelang menikah dengan Jennifer Coppen. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
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JELANG hari bahagianya bersama Jennifer Coppen, pesepakbola Timnas Indonesia, Justin Hubner mencuri perhatian publik lewat penampilannya dalam rangkaian prosesi adat Indonesia. Dia juga mengikuti acara siraman hingga pengajian dengan nuansa budaya yang begitu kental.

Momen tersebut menjadi sorotan karena Justin diketahui lahir dan besar di Eropa. Namun, dia tetap terlihat begitu khidmat menjalani tradisi yang biasa dilakukan calon pengantin di Indonesia.

justin hubner

1. Kental Adat Jawa

Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, Justin Hubner yang berdarah Belanda-Indonesia tampil gagah mengenakan busana adat Jawa. Dia turut mengenakan ronce bunga.

Tak hanya Justin, kedua orang tuanya yang datang langsung dari Belanda juga turut mencuri perhatian. Sang ayah tampil berwibawa mengenakan beskap lengkap dengan kain batik dan blangkon, sementara sang ibu terlihat anggun dalam balutan kebaya bernuansa hijau mint.

justin hubner

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap perjalanan Justin menuju pelaminan. Kedua orangtuanya juga menunjukkan penghormatan terhadap budaya Indonesia.

Prosesi siraman berlangsung penuh makna. Ritual penyiraman air bunga oleh keluarga menjadi simbol penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Suasana hangat dan haru tampak menyelimuti jalannya acara yang dihadiri keluarga serta kerabat terdekat kedua mempelai.

 

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