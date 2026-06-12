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Sah Nikahi Jennifer Coppen, Justin Hubner Curi Perhatian di Akad Lewat Bulu Putih di Blangkon

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |18:10 WIB
Sah Nikahi Jennifer Coppen, Justin Hubner Curi Perhatian di Akad Lewat Bulu Putih di Blangkon
Justin Hubner dan Jennifer Coppen akad nikah. (Foto: Tiktok/@cuddlepettall)
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BINTANG Timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi meminang Jennifer Coppen. Penampilan Justin Hubner pun curi perhatian di akad nikah karena bulu putih di blangkon yang dikenakan.

Prosesi akad nikah Justin Hubner dan Jennifer Coppen sendiri digelar hari ini, Jumat (12/6/2026) di Bali. Di akad nikah, sejoli ini memilih mengenakan pakaian adat Jawa.

Justin Hubner dan Jennifer Coppen

1. Sah Menikah

Ya, kabar bahagia datang dari Jennifer Coppen dan Justin Hubner. Mereka resmi menggelar akad nikah di Tirtha Bali Uluwatu, Bali pada Jumat (12/6/2026) sore WIB.

Momen sakral ini disaksikan keluarga dan kerabat terdekat keduanya yang hadir langsung di lokasi acara. Justin Hubner dan Jennifer pun tampil menawan mengenakan busana adat Jawa bernuansa putih.

Justin dan Jennifer akhirnya sah menikah usai dikabarkan menjalin asmara sejak 2025. Pada Desember 2025, Justin diketahui resmi melamar Jennifer.

2. Justin Hubner Curi Perhatian di Akad

Dalam foto dan video yang beredar di media sosial, Justin Hubner curi perhatian lewat penampilannya di akad nikah. Dia tampil gagah mengenakan busana adat Jawa bernuansa putih.

Justin memadukan beskap putih dengan kain batik cokelat yang senada dengan sang istri, Jennifer Coppen. Yang paling menyita perhatian warganet adalah aksesori bulu putih yang terpasang di bagian blangkon yang dikenakan Justin.

Detail kecil tersebut membuat penampilannya terlihat semakin khas. Aksesori ini juga memberi sentuhan unik pada busana adat yang ia kenakan.

“Salfok bulunya,” tulis netizen.

“Dikasih bulu kukira marching band,” timpal netizen lainnya.

“Salfok jambul khatulistiwa,” tulis netizen lainnya.

 

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