HOME WOMEN BEAUTY

Intip Gaya Make Up Syifa Hadju di Resepsi Pernikahan, Soft Glam Look!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |16:05 WIB
Intip Gaya Make Up Syifa Hadju di Resepsi Pernikahan, Soft Glam Look!
Make up Syifa Hadju saat resepsi. (Foto: Instagram/@evalovira)
GAYA make up Syifa Hadju di acara resepsi pernikahannya dengan El Rumi menjadi sorotan netizen. Syifa tampil elegan dan memikat fengan dengan gaun pengantin mewah nan megah karya desainer Indonesia, Tex Saverio.

Riasan wajah Syifa di momen resepsi pernikahannya pun mengundang decak kagum warganet dan para tamu undangan. Nuansa soft glam pada make up Syifa menambah kesan memikat sekaligus memancarkan aura sang pengantin.

Make up syifa hadju

1. Gaya Make Up Syifa Hadju

Riasa wajah Syifa di malam resepsi pernikahannya itu merupakan hasil karya tangan MUA Tanah Air, Eva Lovira. Syifa tampak mengusung nuansa warna pink kecokelatan dipilih untuk riasan khusus resepsi yang memesona.

Dalam unggahan Instagram @evalovira, terlihat riasan mata Syifa Hadju dibuat lebih bold dan elegan dengan paduan warna netral. Riasan mata tersebut memberikan kesan tegas sekaligus glam look pada penampilannya.

Meski bagian mata cukup menonjol, make up wajah Syifa dibuat tetap soft dan lembut dengan nuansa merah muda merona. Perpaduan warna ini memberikan dimensi sekaligus kesan glowing alami.

Riasan resepsi Syifa ini pun dibalut dengan polesan lipgloss bernuansa dusty pink. Make up ini memberikan kesan glossy elegan.

 

