Potret El Rumi dan Syifa Hadju di Resepsi, Tampil Glamor dengan Konsep Internasional

JAKARTA - Setelah tampil klasik saat akad dengan mengusung tema Jawa modifikasi, penampilan El Rumi dan Syifa Hadju di acara resepsi pernikahan kembali mencuri perhatian. Pasangan ini tampil dengan nuansa yang jauh lebih glamor dan modern.

Dalam unggahan yang beredar di media sosial, keduanya terlihat bak pasangan pengantin internasional dengan konsep elegan di tengah dekorasi serba dramatis. Panggung resepsi dihiasi rangkaian bunga merah dan elemen hijau yang memberi kesan mewah sekaligus romantis.

El Rumi tampil rapi dalam balutan setelan tuxedo berwarna ivory yang dipadukan dengan celana hitam serta bow tie klasik. Tampilan ini memberikan kesan clean, formal, dan timeless, sekaligus menonjolkan sisi gentleman khas pengantin pria.

Sementara itu, Syifa Hadju tampil memukau dengan gaun berwarna champagne yang penuh detail. Gaun tersebut dihiasi payet dan manik-manik yang tersusun vertikal.